المشدد والغرامة لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بشبرا الخيمة

قضت الدائرة الرابعة، محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعامل بجراح، لاتهامه بالاتجار بالهيروين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في القضية رقم 21947 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3425 لسنة 2022 كلى جنوب بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم، عامل بجراج، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أنه تم ضبط المتهم أثناء قيادته دراجة نارية "عكس الاتجاه" وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 قطع حجرية لجوهر الهيروين المخدر و57 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وهاتفين محمول وميزان حساس، وبمواجهة المتهم بما أسفر عن الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المخدر بقصد الاتجار والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائه، والميزان الحساس لوزن الجوهر المخدر والدراجة النارية للترويج.