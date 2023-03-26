الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. شيماء سيف فى «أنا والقناع» مع منى عبدالوهاب

انا والقناع
انا والقناع

تستضيف اليوم الإعلامية منى عبدالوهاب، الفنانة شيماء سيف في برنامجها "أنا والقناع"، والذي يُعرض ضمن خريطة قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان.

وتفتح شيماء سيف قلبها لأول مرة لمنى عبدالوهاب، بعدما تُبدي إعجابها بفورمات البرنامج التي وصفته بالمُختلف والأسئلة التي تجعلها تفتح نقاطًا كثيرة في حياتها الشخصية وحياتها الفنية.

شيماء سيف هي الضيف الخامس مع منى عبدالوهاب خلال برنامج "أنا والقناع"، بعدما عرضت أمس حلقة النجم شريف منير وقبله الفنانة نيللي كريم وقبلها الفنانة يسرا وقبلها الفنانة غادة عادل، وفي انتظار الإعلان عن عدد من الأسماء والمفاجآت التي يقدمها البرنامج خلال الأيام المقبلة.

وتحاور منى عبدالوهاب في البرنامج، عددًا من الفنانين وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

ويأتي موعد برنامج "أنا والقناع" على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة  cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.

الل اللى الفنانة شيماء سيف الإعلامية منى عبد الوهاب الفنانه غاده عادل الفنانة نيللي الفنانة نيللي كريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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