محافظ قنا يكرم عدد من العاملين في المديرية المالية

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، كل من أعضاء مكتب الدعم الفنى بالمديرية المالية ، لجهودهم في تطبيق منظومة التحول الرقمى داخل المؤسسات الحكومية بمحافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود حمدان مدير المديرية المالية، وعبدالراضى ابوالنجا عضو وحدة الميكنة بوزارة المالية ومسئول تواصل الدفع الالكترونى بالمديرية المالية بقنا .

وقال محافظ قنا إن تكريم هؤلاء العاملين يأتى تقديرا لدورهم فى تدريب المختصين بجميع المؤسسات الحكومية على منظومة ميكنة الإدارة المالية الحكومية "GFMIS" و منظومة الدفع الالكترونى "GPS " ومنظومة التحصيل الاكترونى "GPOS" ومنظومة ميكنة رواتب العاملين PAYROLL ومنظومة التعاقدات الحكومية وهو ما ساهم فى أن تكون محافظة قنا من أولى المحافظات فى تطبيق تلك المنظومات، تماشيا مع خطة الدولة لتطبيق التحول الرقمى.

وأضاف الداودي أن القيادة السياسية تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلي حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً ، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة ، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة ، للمساهمة في الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد.