الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع موقف تطوير طريق «طنطا ـ المحلة»

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال تطوير ورصف طريق المحلة الكبرى طنطا وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية  وعلى عبد الستار السكرتير المساعد واللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة والمهندسة شيماء عامر مدير مشروعات الهيئة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ نسب تنفيذ الطريق والذي يتم رصفه من خلال هيئة الطرق والكباري بطول 22 كيلو على مرحلتين، الأولى تبدأ من طنطا وحتى كوبري محلة مروح وبلغت نسبة التنفيذ بها 40% والثانية تبدأ من كوبري محلة روح وحتى مدخل مدينة المحلة وبلغت نسبة الإنجاز بها 45%.

كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لعدد آخر من الطرق والتي يتم رصفها من خلال الهيئة في مدن المحافظة، إلى جانب مناقشة عدد من مشروعات الرصف المستقبلية.

كما عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعاً لمناقشة منظومة عمل المتغيرات المكانية وآلية تنفيذ عمليات الإزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بحضور على عبد الستار السكرتير المساعد، إسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، أحمد حسين مدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال اجتماعه استعرض رحمي موقف المتغيرات المكانية بحي أول طنطا ، مركز كفر الزيات ، مركز بسيون ومركز زفتى، مشدداً على المتابعة الدورية والمستمرة خلال شهر رمضان لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بسرعة التعامل مع أي متغير مكاني يتم رصده من خلال وحدة المتغيرات، والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات وإزالة المخالفات بشكل فوري، مؤكداً أن هذا الملف له أولوية قصوى من أجل الحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

خلال اجتماعه مع هيئة الطرق محافظ الغربية يتابع موقف تطوير طريق طنطا المحلة أعمال تطوير الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الطرق والكباري الموقف التنفيذى ديوان عام المحافظة رئيس مركز ومدينة المحله هيئة الطرق والكباري

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