محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات الرقابة التموينية

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، زياراته التفقدية للأسواق ومنافذ بيع السلع والمحال والمولات والسلاسل التجارية للاطمئنان على توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري.

وزار محافظ بني سويف بعض المولات التجارية بمدينة بني سويف، مطمئنا على مدى توافر الامدادات من السلع وانتظام حركة البيع وتوافر بعض السلع الأساسية التي تشهد إقبالاً على تداولها وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة وأنها تلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية للتأكد من توافر السلع.

كلف د.محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدة الاقتصادية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لتكثيف الحملات الرقابية على السلاسل والمحال التجارية ومعارض أهلا رمضان ومنافذ البيع وشوادر اللحوم التي تبيع السلع بأسعار مخفضة، حيث شدد على أهمية التأكد من الإعلان عن سعر السلع وانتظام حركة البيع والشراء وتوافر كل السلع.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية لمنع احتكار السلع الغذائية وغيرها، مؤكدًا أهمية توعية المواطنين بأن السلع متوافرة وأنه على الجميع على ألا يشتروا غير حاجتهم من السلع، لنتعاون في التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية الحالية على الجانب الاقتصادي، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في هذا المجال.