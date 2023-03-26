الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق سائق للمفتى بتهمة قتل زوجته فى شبرا الخيمة

اعدام
اعدام

قررت الدائرة الرابعة محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق سائق لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل زوجته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم في القضية رقم 16197 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2964 لسنة 2022 كلى جنوب بنها.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب.

كشف أمر الإحالة، عن أن المتهم، سائق، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قتل المجني عليها "روان . ع"، عمداً مع سبق الإصرار.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم وأعد العدة لذلك الغرض أسلحه بيضاء "مطواة، سكين"، وأداة "أنبوب حديدي"، وذلك على إثر ظنه سوء تجاه أفعالها، فقام باحتجازها بمسكن الزوجية فقيد حريتها وانهال عليها بالتعدي عليها بالضرب، مستخدماً في ذلك الأسلحة البيضاء آنفة البيان، قاصداً من ذلك قتلها مما شل مقاومتها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر قبض على المجني عليها "روان. ع" وقام بحجزها بمسكن الزوجية وذلك دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، حال قيامه بتهديدها بالقتل وتعذيبها بالتعذيبات البدنية مستخدماً في ذلك أسلحة وأدوات "مطواة، سكين أنبوب حديدي"، فقام بالتعدي عليها بضرب محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

محكمة جنايات شبرا الخيمة سائق مفتى الجمهورية قتل زوجته المستشار أيمن كمال عرابى

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بعد الفاصل

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