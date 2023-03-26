آية سماحة: سعيدة بردود الفعل على دوري في «الصفارة»

أعربت الفنانة آية سماحة عن سعادتها للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2023 بمسلسلين الصفارة مع الفنان أحمد أمين، و كامل العدد مع دينا الشربيني.

وقالت آية، في مداخلة هاتفية لها مع محمد طارق اضا ببرنامج كأس إنرجي للدراما على راديو إنرجي 92.1: "الصفارة عمل ممتع وخاصة تنوع الشخصيات الذي أقدمها والتي ستظهر في باقي الحلقات".

احداث مسلسل الصفارة

تابعت "سننتهي قريباً من تصوير أحداث المسلسل،لإنه أول عمل كوميدى أشارك فيه، وهى فرصة بالنسبة لي لا تتكرر أو تأتى كثيرا"، موضحة أن التجربة مشجعة منذ عرض الدور عليها".

وعن دورها في مسلسل "كامل العدد"، قالت:"المسلسل رائع وكواليسه كانت ممتعة بسبب تغانم كافة فريق العمل".

وعن التعاون مع دينا الشربيني، قالت: "دينا صديقتي منذ سنوات فسعيدة بالعمل معها ومع المخرج خالد الحلفاوي، فالتعامل معه أكسبني الكثير من الخبارة والمهارة".

كأس إنرجي للدراما يحرص كل عام على ضم الأعمال المشاركة في دراما رمضان، وتقييمها من خلال تصويت من الجمهور على الموقع الرسمي لمحطة راديو إنرجي 92.1.

كما ينطلق هذا العام برنامج كأس إنرجي للدراما، يوميا، في مواعيد مختلفة، ويذاع عبر المحطة في منتصف اليوم، بعدما كان يذاع سابقا بعد الإفطار.

ويواصل محمد طارق أيضا تقديم البرنامج من الأحد للخميس على مدار ساعتين، واستقبال تصويت الجمهور على الأعمال الأفضل بين المسلسلات الدرامية المعروضة.

عدد حلقات مسلسل الصفارة

تدور أحداث مسلسل "الصفارة" المكون من 15 حلقة فقط، في إطار كوميدي تشويقي، فكرته مأخوذة عن رواية أجنبية بعنوان "Sound Of Thunder- تأثير الفراشة".

ويجسد أحمد أمين دور "فؤاد"، ويعمل مرشدًا سياحيًا، يسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ليدخل في مغامرات كوميدية، وتنقلب بسببها حياته رأسًا على عقب.