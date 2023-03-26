الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خالد الجندى: شباب مصر الأعظم فى العالم.. لم تمنعهم الأمطار عن صلاة التراويح

خالد الجندي
خالد الجندي

أشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالشباب المصريين الذين لم تلههم مباراة أو تقلبات جوية عن أداء الفرائض في المساجد أو قيام الليل، قائلًا: «شباب مصر أعظم شباب العالم».

وروى خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «دي إم سي»، موقفًا حدث في مساء أول أمس وشهدت فيه البلاد حالة التقلبات الجوية.

وقال: «أول إمبارح كانت زوابع وأمطار ورعد وبرق، وأنا قلت مش هلاقي حد في المسجد، إلا أني روحت لقيت المسجد كله شباب».

وأضاف: «فوجئت أن المسجد مليان ومشهد يفرح القلب، شباب مصر أعظم شباب العالم، لم يمنعهم مطر أو برق أو رعد، أو تلههم مباراة»، موضحًا أن الشباب المصري لم تمنعه متابعة أحد المباريات لكرة القدم عن أداء صلاة التراويح وتحصيل العالم.

واختتم: «حفظ الله شبابنا وبارك الله فيهم ومستقبل بلدنا، وأخلف الله على كل متصدق ومنفق».

خالد الجندي الامطار شباب مصر شهر رمضان رمضان 2023

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