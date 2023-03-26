خالد الجندى: الخير فى كل شبر.. معدن المصريين ظهر وتفهموا الظروف

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالطقوس الرمضانية التي تملأ الشوارع والخير الذي يراه في كل مكان، قائلا: "هناك حالة كرم عارمة، ومعدن الشعب الأصيل ظهر".

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي"،: “بصلي القيام في أكثر من مسجد، وبشوف المساجد عامرة أكثر مما تتصورون، وكل شيء في بلدنا مبشر وكله خير وكله يسعد القلب”.

وتابع: "الصدقات في كل اتجاه، سواء كانوا فقرا أو أغنيا، هناك خير من كل لون، كراتين مواد غذائية، ووجبات، الناس بتأكل بعض وفهمت وتفهمت الظروف العالمية وتضامنوا تضامنا يدرس لكل شعوب العالم".

ولفت إلى أن الأزهر الشريف نفذ أكبر مائدة رحمن في التاريخ، في مشهد تاريخي، إذ يفطر مئات الآلاف في وقت واحد.