محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة للمرور على مصانع المنطقة الصناعية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، اجتماعا لمناقشة الأوضاع البيئية لمصانع المنطقة الصناعية بجمصة وتأثيرها على البيئة المحيطة، للحفاظ على صحة المواطنين والأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة.

وقرر «مختار» تشكيل لجنة للمرور على كافة المصانع بالمنطقة الصناعية لمراجعة الصرف الصناعي بها وتحديد أكثر المصانع إضرارا بالبيئة، وتضم هذه اللجنة كل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الصحة والمنطقة الصناعية وإدارة البيئة بالمحافظة، وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وجهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ومجلس مدينة جمصة.

ووجه المحافظ بالتشديد على كافة أصحاب المصانع بسرعة تركيب وحدات معالجة للصرف الصناعي الناتج عن منتجات هذه المصانع خلال مدة زمنية قصيرة مع المتابعة اليومية لهذه المصانع.

وأشار إلى أنه حال عدم التزام أصاحب المصانع بالشروط البيئية والصحية من خلال تركيب وحدات معالجة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة قد تصل للغلق ولن يكون هناك أي تهاون في هذا الشأن.



جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع