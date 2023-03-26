الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

برشلونة ينسحب من صفقة روبن نيفيز.. و3 أندية إنجليزية تترقب

روبن نيفيز
روبن نيفيز

يحوم الغموض حول مستقبل النجم البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم روبن نيفيز بإمكانية الرحيل عن صفوف وولفرهامبتون، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بضمه، وعلى رأسها نادي برشلونة الإسباني.

برشلونة ينسحب من صفقة روبن نيفيز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة قرر الانسحاب نهائيًا من صفقة ضم روبن نيفيز في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن صفقة روبن نيفيز غير قانونية بالنسبة لنادي برشلونة من الناحية المالية.

كذلك لن تكون الصفقة مُفيدة من الناحية التكتيكية، حيث لم يعد روبن نيفيز يلعب في مركز لاعب الوسط المحوري، في حين أنه كان مقررًا له خلافة سيرجيو بوسكيتس في مركز وسط الملعب في حال انتقاله إلى صفوف برشلونة.

 وبناءً عليه، قرر مسئولو برشلونة الانسحاب من صراع التعاقد مع روبن نيفيز، ليفسح المجال إلى الأندية الإنجليزية الراغبة في ضمه.

3 أندية إنجليزية تتنافس على ضم روبن نيفيز

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن هناك ثلاث أندية إنجليزية ترغب في الحصول على خدمات روبن نيفيز، وهي: مانشستر يونايتد، تشيلسي وليفربول.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مانشستر يونايتد يُعد الأقرب للتعاقد مع روبن نيفيز، في ظل تقدمه في المفاوضات مع خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره إلتشي، يوم السبت الموافق 1 أبريل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد إلتشي في المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة.

برشلونة روبن نيفيز نيفيز وولفرهامبتون مانشستر يونايتد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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