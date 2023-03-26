الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو «تشريعية النواب»: حق الوصاية على الأيتام يكون للأم وفقًا للشرع ولا يمكن تغييره

النائبة عبلة الهواري
النائبة عبلة الهواري

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون المصري نظم حق الوصاية على الأولاد القصر في حالة وفاة والدهم، حيث منح الأم الأولوية ثم العم ثم الجد وذلك بمجرد صدور إعلام الوراثة، بينما في حالة الطلاق تكون الوصاية على الأبناء للأب حتى ولو كان الأبناء في حضانة الأم، مشيرًة إلى أن هذا الترتيب يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وينظم أمر الوصاية ولا يمكن إصدار تعديلات تشريعية عليه، وفي حالة وجود أى تشدد في استخدام حق الوصاية يمكن للأم اللجوء للقضاء.


وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن مجلس النواب لديه حزمة من مشروعات القوانين التي تدعم حقوق النساء وتحقق العدالة المجتمعية، مثل مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة الذي يستند على المادة 53 من الدستور التى تنص بمنع التمييز وكذلك مشروع قانون مفوضية منع التمييز، حيث تقدم به أكثر من نائب وفي انتظار مناقشته، وكذلك تغليظ عقوبة التحرش.


ولفتت الهواري إلى أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لحظر زواج الأطفال ونوقش في اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وخاطبت اللجنة وزير العدل والجهات المختصة وتمت الموافقة عليه، إلا أنه لم يعرض بعد على الجلسة العامة لإقراره بشكل نهائي، مشددًة على أن صدور تشريع يجرم زواج القاصرات يحقق رؤية القيادة السياسية ويحفظ حقوق الأطفال.

وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية تم سحبها من المجلس ووقف مناقشتها لحين انتهاء اللجنة القضائية المشكلة لبحث إصدار تشريع موحد للأحوال الشخصية بحيث يصدر تشريع شامل ومتكامل يضم كل قضايا الأحوال الشخصية من نفقة ورؤيا وترتيب حق حضانة، وقائمة المنقولات الزوجية والخطبة.

الشريعة الإسلامية اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائبة عبلة الهواري تغليظ عقوبة التحرش زواج القاصرات حقوق النساء وصاية الارملة على اولادها

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

البورصة تربح 21 مليار جنيه فى ثانى تعاملات شهر رمضان

تحت الوصاية| موعد عرض مسلسل منى زكي وقنوات عرضه

أسعار السجائر الجديدة.. الشرقية للدخان تعلن القائمة الكاملة بالأرقام

شكرى وسكيناس يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى

«مصر للطيران» تشارك فى معرض فيينا الدولى للإجازات والسفر

رئيس «الشرقية للدخان»: نواجه تحديات عديدة.. وتكاليف الإنتاج سبب زيادة الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

التدين والتعليم

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [6]

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل