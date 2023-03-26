المشدد 6 سنوات لتاجر هيروين فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات.

كما عاقبته بالسجن 3 سنوات لإحرازه بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص.

كما عاقبت المتهم"ا.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين والحشيش وأقراص الترامادول وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 91 قطعة حشيش و42 قطعة هيروين وعدد من أقراص الترامادول.

وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وتم ضبط سلاح آلى بحوزة المتهم الأول وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.