المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

خناقة حامية تدور رحاها على السوشيال ميديا عن شخصية مربوحة في مسلسل الكبير قوى الذي يعرض حاليا ضمن خريطة مسلسلات شهر رمضان.

البعض يرى أن مربوحة التي لفتت الأنظار في العام الماضي قد تدهور مستواها هذا العام، كان من الممكن لهذا الكلام أن يمر من باب النقد الفني ولكن أن يطير بوست بصياغة محددة وينتشر على كل الوسائط بنفس الكلمات والتعبيرات فهو أمر مثير للانتباه.

الجزء السابع من مسلسل الكبير قوي الذي يقوم ببطولته النجم أحمد مكي وتشاركه الفنانة رحمة التي تقوم بدور مربوحة، هذا الجزء جاء من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي قدمت إلى جانب مسلسل الكبير قوي خمسة عشر مسلسلا آخرين.. امتازوا بالتنوع والجودة.

وبهذا الإنتاج الكثيف يمكن للمتابع أن يفهم سر البوست الطائر الذي يقلل من إبداع الفنانة رحمة، ربما مفاجأة التنوع التي جاءت بها المتحدة قد أزعجت البعض وأن مساحة مهمة قد شغلتها الشركة المنتجة لا تروق للبعض الآخر، فكان لابد من صناعة معركة ظاهرها نقد فني وباطنها محاولة إثارة بعض الأتربة أمام عيوننا حتى لا نبتهج بالإنجاز الكبير الذي نشاهده هذا العام من إنتاج فني كثيف ومتنوع مغلف بجودة عالية.

الخريطة الدرامية لمسلسلات رمضان 2023 والتي كشفت عنها الشركة المتحدة قبل بدء شهر رمضان يمكن القول عنها أنها بداية جادة للتصنيع الثقيل في مجال قوة مصر الناعمة حيث تعرض قنواتها المتمثلة في "DMC، وON، وCBC، والحياة" 16 مسلسلا تم إنتاجهم هذا العام كي نرى موسم درامي رمضان مختلف عن المواسم الماضية.

الواضح هو أن خريطة المتحدة الدرامية تم تصميمها بشكل متنوع مشابه تماما لشهر رمضان الكريم حيث يمتزج في رمضان عدة أبعاد أولها الروحي والديني ثم الثقافي في سهراته وكذلك الترفيهي في نهاية المساء وفق هذه القاعدة جاءت تشكيلة المسلسلات مثل الإمام الشافعي وجعفر العمدة وسره الباتع و الكبير قوي وغيرهم .

هذه الضفيرة التي نراها يوميا خلال الشهر الكريم والمجدولة بعناية ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، أعتقد أنها تأسست على وعي عميق بطبيعة شهر رمضان وكذلك وعي بالخرائط المنافسة التي تنتجها دول مجاورة وهذا يحسب باقتدار إلى ألبرت شفيق رئيس قطاع التلفزيون بالشركة المتحدة.

لكل ذلك لا أجد نفسي مهتما بصراع السوشيالجية حول افورة مربوحة أو ما شابه ذلك من نقد شكلاني يمسك بالهامش ويترك المتن، لقد عشنا سنوات طوال ونحن ننادي بضرورة عودة دور الفن المصري إلى الساحة العربية وهاهو النداء قد استمعت له شركة المتحدة بما لها من إمكانيات فنية ولوجستية لتصنع الفارق.