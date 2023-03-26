«مياه سوهاج» تطلق مسابقة دينية للعاملين وأبنائهم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، مسابقة دينية فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم للعاملين بالشركة وأبنائهم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال اللواء المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن المشاركين يتسابقون فى حفظ ربع ونصف القران الكريم وثلاثة أرباع القران والقران الكريم كاملاً، على ان يتم تكريم الفائزين بالمسابقة فى نهاية شهر رمضان الكريم.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أن المسابقات تأتي لتشجيع للعاملين وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم، لغرس قيم الخير والعطاء حتى يستطيعون القيام بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم، بالاضافة إلى تحقيق التواصل الحضاري والفكري والثقافي بعيدًا عن كل ألوان التشدد أو التسيب أو الأفكار الضالة.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، قد أعلن عن الانتهاء من استعداد الشركة لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهر رمضان وذلك من خلال استمرار عمل مديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومديري المعامل والعاملين بالورادي والخط الساخن، على مدار 24 ساعة وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك استعداد تام لفرق الصيانة والشبكات وتجهيز فرق طوارئ من الحملة الميكانيكية والشفاطات والمعدات وتم التأكد من حسن استعدادها لتنفيذ أي مهمة قد تحدث خلال شهر رمضان.

واكد رئيس مياه سوهاج استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا وانه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالافرع ومناوبات نهارية وليلية وبعد منتصف الليل للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحى بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

واوضحت مها غازى مدير ادارة الاعلام ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.