الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية السعودية تدين إحراق القرآن الكريم فى كوبنهاجن

ارشيفية
ارشيفية

أدانت السعودية حرق مجموعة من المتطرفين في الدنمارك، للقرآن الكريم، أمام مبنى السفارة التركية في الدنمارك.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض نشر الكراهية، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف والإقصاء.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية التركية، السلطات الدنماركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي تنم عن الحقد والكراهية، واتخاذ تدابير ملموسة لمنع تكرار مثل هذه الاستفزازات، التي تستهدف السلم الاجتماعي وثقافة التعايش السلمي.

جاء ذلك عقب قيام مجموعة متطرفة بحرق العلم التركي والقرآن الكريم أمام مبنى السفارة التركية في كوبنهاجن، يوم الجمعة، وبث هذه الجريمة على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على منصة "فيسبوك".

كما رفع منفذو الاعتداء لافتات معادية للإسلام، مرددين شعارات مسيئة للإسلام، إلى جانب الاعتداء على العلم التركي بالحرق.

السعودية الدنمارك السفارة التركية وزارة الخارجية السعودية نشر الكراهية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

4 رمضان 2023|أسعار الدواجن والبيض اليوم 26-3-2023

أسعار السجائر الجديدة.. الشرقية للدخان تعلن القائمة الكاملة بالأرقام

نائب وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير أستراليا سبل تعزيز التعاون

الفراخ بـ76 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن واستقرار البيض اليوم

كولر يكلّف محلل الأداء الفنى بمراقبة وديات الهلال السودانى

افتتاح مستشفي بيلا المركزي الجديد بكفر الشيخ قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يدخل في أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل