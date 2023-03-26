بوتين ينفى سعى روسيا والصين لتأسيس تحالف عسكرى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن روسيا والصين لا تعملان على تأسيس تحالف عسكري، مشيرًا إلى أن التعاون العسكري بين البلدين يتسم بالشفافية.



وأضاف بوتين، في مقابلة تليفزيونية، أن القوى الغربية تبني "محورًا" جديدًا يشبه إلى حد ما تحالف ألمانيا واليابان إبان الحرب العالمية الثانية، معتبرًا أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو يتمحور على التوسع وتهديد الآخر، وذلك وفق قناة "العربية".

بوتين: روسيا ستستخدم اليورانيوم المنضب

وسبق وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستستخدم اليورانيوم المنضب إذا تم إرسال الذخائر إلى أوكرانيا.

وأوضح أن روسيا تنقل الأسلحة النووية إلى بيلاروسيا، وتعيد تموضعها كما فعلت أمريكا في أوروبا.

وتابع أن روسيا سترسل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا، وأن إرسال أسلحة نووية إلى بيلاروسيا لن ينتهك المعاهدات الدولية.

وأضاف بوتين أن روسيا أرسلت 10 مقاتلات قادرة على حمل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا.

واعتبرت وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، أن انتكاسات روسيا العسكرية في أوكرانيا قد تدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي أو منخفض القوة.