الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «حقوق الإنسان بالشيوخ» تناقش دراسة بشأن ظاهرة الطلاق وآثارها وطرق مواجهتها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد هيبة، اليوم الأحد، اجتماعا لها عقب الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد زايد بشأن "ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري العوامل والآثار وطرق المواجهة".

يأتي ذلك خلال لجنة مشتركة من حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف، بحضور ممثلي الحكومة.

وتشهد الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضية لتطبيق المادة رقم 82 للائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية، إن مراكز الشباب والنوادي لها دور فعال فى دمج وتفعيل دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعهم المحلي، حيث تكمن مشكلة المعاق والإعاقة في الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة التي تضع قيودا وعقبات نجدها غير مبررة ولا تستند إلى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق في فعاليات الحياة الاجتماعية والرياضية.

الاحتياجات الخاصة الحياة الاجتماعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الثروة الداجنة الشئون الدينية والأوقاف الزراعة والري

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