بعد إنجاز المونديال.. المغرب تواصل مفاجآتها وتقهر البرازيل بثنائية وديا

حقق منتخب المغرب، فوزًا مفاجئًا على ضيفه البرازيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين منذ قليل على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة.

وكان أسود الأطلس قد حققوا المركز الرابع في بطولة كأس العالم قطر 2022، لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا.

تقدم سفيان بوفال لصالح المغرب في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك كاسيميرو التعادل لصالح البرازيل في الدقيقة 67.

وتمكن عبد الحميد الصابيري من تسجيل هدف فوز المغرب في الدقيقة 79 من عمر المباراة.