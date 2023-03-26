الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد إنجاز المونديال.. المغرب تواصل مفاجآتها وتقهر البرازيل بثنائية وديا

المغرب والبرازيل
المغرب والبرازيل

حقق منتخب المغرب، فوزًا مفاجئًا على ضيفه البرازيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين منذ قليل على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة.

وكان أسود الأطلس قد حققوا المركز الرابع في بطولة كأس العالم قطر 2022، لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا.

تقدم سفيان بوفال لصالح المغرب في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك كاسيميرو التعادل لصالح البرازيل في الدقيقة 67.

وتمكن عبد الحميد الصابيري من تسجيل هدف فوز المغرب في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

منتخب المغرب منتخب البرازيل مباراة المغرب والبرازيل مباراة ودية

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بعد الفاصل

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