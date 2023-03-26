سامح حسين بعد 9 أعوام على زواجه: «بحبها ومش شايف فيها عيب»

قال الفنان سامح حسين، إنه تخرج من كلية الحقوق، ولكن نظراً لعمله بالمجال الفني لم يعد قادرا على تذكر أساسيات العمل بالحقوق، معبراً: "اتخرجت من كلية الحقوق، ولكن أنا أكتر واحد بيتنصب عليه في الأوراق والعقودات".

وأكد الفنان سامح حسين، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه بالرغم من مرور 9 أعوام على زواجة من وسام حامد إلا أن حبه لها يزداد يوماً تلو الآخر ولا يرى بها أي عيب، معبراً: "بحب مراتي جداً ومش شايف فيها عيب".

حب الزوجة

وأضاف في حديثه، أن أكثر الصفات التي تتميز بها زوجته هي الذكاء، وهذه الصفة من الصفات التي كان يدعوا الله دائماً أن تتوفر في زوجته.

الوفاء

وتابع: “مراتي حياتها في الأكل أكلنا هيلثي وصحي وبعيدة تماما عن شرب المنبهات زي القهوة والشاي ولكن بعد معاشرتها بيا بدأت تشرب القهوة”، معبراً: "وسام نعمة من نعم ربنا عليا".