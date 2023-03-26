الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سامح حسين بعد 9 أعوام على زواجه: «بحبها ومش شايف فيها عيب»

سامح حسين
سامح حسين

قال الفنان سامح حسين، إنه تخرج من كلية الحقوق، ولكن نظراً لعمله بالمجال الفني لم يعد قادرا على تذكر أساسيات العمل بالحقوق، معبراً: "اتخرجت من كلية الحقوق، ولكن أنا أكتر واحد بيتنصب عليه في الأوراق والعقودات". 

وأكد الفنان سامح حسين، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه بالرغم من مرور 9 أعوام على زواجة من وسام حامد إلا أن حبه لها يزداد يوماً تلو الآخر ولا يرى بها أي عيب، معبراً: "بحب مراتي جداً ومش شايف فيها عيب".

حب الزوجة

وأضاف في حديثه، أن أكثر الصفات التي تتميز بها زوجته هي الذكاء، وهذه الصفة من الصفات التي كان يدعوا الله دائماً أن تتوفر في زوجته.

 الوفاء 

وتابع: “مراتي حياتها في الأكل أكلنا هيلثي وصحي وبعيدة تماما عن شرب المنبهات زي القهوة والشاي ولكن بعد معاشرتها بيا بدأت تشرب القهوة”، معبراً: "وسام نعمة من نعم ربنا عليا".

سامح حسين وسام حامد نعمة الزواج زوجة سامح حسين رأي عام

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

حضرة العمدة الحلقة 3.. روبي تجتمع بدوار العمدة وتهدد إيهاب فهمي وزوجته

الحلقة الثالثة من «ضرب نار».. رباعية لمي فاروق و«مهرة» تعيد ذكريات والدها المتوفي

مسلسل «ضرب نار» الحلقة 3.. جابر الكوماندا يظهر إعجابه لمهرة

منتخب مصر يحتفل بمحمد صلاح بعد وصوله للهدف رقم 50

طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات على سفرة رمضان 2023 .. بالخطوات

احتفالات مختلفة ومبادرات لدعم الفقراء.. كيف يقضي المسلمون رمضان في ولاية فيلادلفيا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكي.. والمستقبل مرهون بالحرب في أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»