مخرج «حضرة العمدة»: الدراما التليفزيونية تنجح بمجموعة النجوم الأكفاء وليس النجم الواحد

قال عادل أديب مخرج مسلسل "حضرة العمدة"، إن الحب والثقة والإخلاص هم مفاتيح النجاح لإدارة الأعمال الرمضانية.

وأضاف أديب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه عندما يشعر الناس بأنك تخاف عليهم، مثلما أنت خائف على عملك، وتتعامل معهم في كل صغيرة وكبيرة، بيحسوا إن ده عملهم وشيء مهم بالنسبة لهم ويحاولون تقديم أفضل شيء، كما يكون هناك تنافسية بين كل هؤلاء النجوم، وكل فنان يحاول تقديم أفضل شيء لديه، وبالتالي يصبح هناك تنافس.

وأشار إلى أن بطل العمل الواحد لا يكون عنده تنافس، لافتاً إلى أن قوة الممثل تظهر عندما يتم وضعه بين مجموعة من الممثلين الأقوياء، خاصة في الدراما التلفزيونية، حيث أن السينما يمكن أن يقال إنها صاحبة النجم الواحد، أما الدراما التلفزيونية فطيلة عمرها هي صاحبة مجموعة النجوم الأكفاء والعظام، وليس النجم الواحد، معقبًا:" في الآونة الأخيرة جعلوا الدراما التليفزيونية لنجم واحد وهذا خطأ".

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

يضم مسلسل حضرة العمدة مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب روبي، ومنهم: بسمة، سميحة أيوب، وفاء عامر، صولا عمر، لطفي لبيب، أحمد بدير، محمد محمود عبدالعزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، محمد الصاوي، كريم عبدالخالق، نهلة سلامة، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.