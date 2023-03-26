زوجة سامح حسين: «عيش حياتك» أول تجربة تأليف سينمائي لي.. وزوجي واضح من البداية

قالت وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، إنها درست دراما أثناء المرحلة الجامعية، كما أن لديها شغف منذ الصغر بالكتابة الفنية، ولكن كانت تجربتها الأولى بالسينما المصرية من خلال تأليف فيلم "عيش حياتك".

الوسط الفني

وأكدت وسام حامد، خلال لقائها ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "تن"، أن فترة خطوبتها من الفنان سامح حسين لم تتجاوز العام الواحد، معبرة: "أنا واقعية جداً وناس كتير حذرتني من الزواج من الوسط الفني، وأكثر حاجة عجبتني فيه إنه شخصية حقانية".

واقعية التفكير

وأضافت في حديثها، أن زوجها الفنان سامح حسين كان يتميز بالوضوح الشديد في فترة الخطوبة، ولهذا كانت حريصة على تقييم عيوبه وليس مميزاته.

وتابعت: "أنا شخصية واقعية جداً وماعنديش مفهوم فارس أحلامي، وكان اختياري يتم بشكل واقعي يعني كنت بشوف أنا متقبلة عيوبه ومش بركز في مميزاته".