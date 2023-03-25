سوق الكانتو الحلقة 3.. أمير كرارة يتشابك مع رجال الخواجة جابر

انتهت الحلقة 3 من مسلسل “سوق الكانتو” والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، ويعرض على قناة dmc، وشهدت الحلقة تصاعدا كبيرا في الأحداث.

ظهر “رشاد” فتحي عبد الوهاب داخل مخزن الأقمشة لينفذ ما اتفق عليه مع المعلم “عوض” ضياء عبد الخالق، من تدبير مكيدة لـ “طه القماش” أمير كرارة، وقام بتفريغ جراكن من الجاز وإشعال النيران بالمخزن ويبدو على ملامحه نظرات الانتصار.

في السياق ذاته، قرر “طه” الانتقام لرجاله وأخذ حقهم بعدما تعرضوا للضرب من قبل رجال “الخواجة جابر”، وذهب إلى التياترو الذي يذهب إليه يوميا الخواجة جابر برفقة رجاله، وتأتي “دهب” ندى موسى، التي تعمل في هذا التياترو، وتطلب منه أن تجلس معه على نفس الطاولة، ولكنه يرفض ويطلب منها مغادرة المكان، فيدخل “الخواجة جابر” أثناء تحدثهم، ويقوم “طه القماش” ورجالة لينهالوا بالضرب على رجال الخواجة، وتنتهي الحلقة بمشهد تصويب السلاح الناري على رأس “ طه” أمير كرارة من قبل الخواجة لتكشف لنا الحلقة المقبلة رد فعل الأخير تجاه الأول.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.