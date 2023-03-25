«سوق الكانتو» الحلقة 3.. انهيار والدة مي عز الدين بعد طردها من العمل

عرضت الحلقة 3 من مسلسل “سوق الكانتو” بطولة النجم أمير كرارة، ومي عز الدين، ونخبة من نجوم الفن، على شاشة dmc، وشهد العديد من الأحداث الشيقة.

وظهرت “راوية” في مشهد بعد اتهامها بسرقة أزياء الفساتين من قبل “مدام ماري” لتبرر ان كل الأزياء المعروضة للمزاد خاصة بهل وليست كما تدعي مدام ماري، لتتشابك كلاميًا معها هي ووالدتها التي تجسدها الفنانة شيرين، وينتهي الأمر بطرد مدام ماري لـ “راوية” من مقر عملها، فتنهار والدة الأخيرة وتقع أرضًا وسط صراخ ابنتها، ومن المقرر أن توضح الأحداث المقبلة تصرف “راوية” مع مدام ماري، وماذا ستعمل بعدما طردت من عملها.

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.