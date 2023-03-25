السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل عملة نادرة الحلقة 3.. محمد فهيم يرفض الزواج من نيللي كريم وأحمد عيد ينتهز الفرصة

نادرة
نادرة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللى كريم والفنان الكبير جمال سليمان والفنان أحمد عيد والفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر، محاولة إجبار “عبدالجبار” الذي يقوم بدوره الفنان جمال سليمان، نادرة “نيللى كريم” على الزوج من محمد فهيم ابنه “علاء”.

ويرفض علاء الذى يجسده محمد فهيم قرار والده ويخبره بعدم رغبته في الزواج من نادرة التى تجسد دورها النجمة نيللى كريم، ويعلن مدى حبه لزوجته إسراء التى تجسد دورها مريم الخشت، وينظر له عبد الجبار مندهشا ويخبره أن الزواج شيء والحب شيء آخر، فيصر علاء على رفضه ويخبره عبدالجبار عقاباً له أن نصيبة في العوائد والأرض سيصل إلى النصف.

ويبادر "مسعود" الذي يقوم بدروه الفنان أحمد عيد بإعلان رغبته في الزواج من "نادرة" ويقول له عبدالجبار أن هذه الرغبة سببها الـ50 فدانا وليس حب "نادرة".

يذهب عبدالجبار للاطمئنان على “يوسف” ويخبر “نادرة” برغبة مسعود الذي يقوم بدروها الفنان أحمد عيد في الزواج منها وتخبره بعدم رغبتها في الزواج مرة أخرى ويؤكد لها عبد الجبار أن مسعود مناسب لها وهذا الزواج يعد مصلحة كبيرة لها من وجهه نظرة.

قصة مسلسل "عملة نادرة"

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

عملة نادرة أحمد عيد جمال سليمان فريدة سيف النصر عبد الجبار نيللي كريم محمد فهيم

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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