السبت 25 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 3 من «علاقة غير مشروعة».. «بثينة» تطلب الزواج من «عمرو» في السر

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

طلبت بثينة (مي عمر) من عمرو (ياسر جلال) الزواج عرفيًا وكتمان سر الخيانة والمولود غير الشرعي التي تحمله منه، سرًّا بينهما، حيثُ تؤكد أنَّها لا تُفشي سرهما وأنها تُريد العيش معه دون خوف.

 

وتحاول بثينة- خلال حديثها مع عمرو- أن تُقنعه بالزواج دون معرفة زوجته عاليا (داليا مصطفى) وطليقها أمجد (مراد مكرم)، مؤكدة أنها لا تُريد خسارته وأنَّه كل حياتها.

 

وبدأت الحلقة الثالثة من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى على قناة دي أم سي دراما.

 

وانتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل علاقة مشروعة بوصول ياسر جلال لمنزله بعد انتهاء يوم عمله، ليتفاجأ بوجود مي عمر بالبيچامة مع أسرته، الأمر الذي تسبب له في حالة صدمة وذهول.

 

وتشهد أحداث مسلسل "علاقة مشروعة"، والمقرر إذاعتها في التاسعة والنصف من مساء اليوم، على قناة الحياة، والحادية عشرة والنصف على قناة DMC، استكمال مشهد الخيانة بين عمرو وبثينة، فيما تشهد الحلقة صراعات جديدة بين أمجد وزوجته بثينة، وغيرها من المشاهد الدرامية والمفاجئة بالنسبة للمشاهدين.

 

أحداث وأبطال مسلسل علاقة مشروعة

يذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ON وON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون إجمالي عرضه أكثر من  خمس مرات في اليوم.

 

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub- سعدى جوهر".

 

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

مسلسل علاقة مشروعة علاقة مشروعة الحلقة الثالثة من مسلسل علاقة مشروعة ياسر جلال الفنانة مي عمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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