السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«من رجل أعمال» لـ«مغنى مهرجانات».. ختام كوميدي للحلقة الثالثة من مسلسل «الصفارة»

أحمد أمين
أحمد أمين

شهدت المشاهد الأخيرة من الحلقة الثالثة لمسلسل الصفارة للفنان أحمد أمين، حالة من اليأس من حاله وعدم ارتياحه للوضع الذي وصل له، وأطلق «شفيق» الذي يقوم بدور أحمد أمين الصفارة للمرة الثانية؛ طالبًا أن يتغير حاله إلى شخص رفيع يعرف يتنفس ويتحرك بخفة مثل العصفورة. 

 

 

وانتهت الحلقة الثالثة من مسلسل الصفارة بمقابلة أحمد أمين لزملائه في مدرسة السعيدية، واستخدم الصفارة ليدخل في حقبة أخرى ولوك آخر وهو في شخصية مغني في الأفراح ومسئول عن «الدي جي»، ويظهر معه الفنان طه دسوقي بلوك مختلف تمامًا.

مسلسل “الصفارة” بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى إم سي.

تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفاً مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين، خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجي وباستايلات شعر مختلفة. 

تدور أحداث مسلسل "الصفارة" المكون من 15 حلقة فقط، في إطار كوميدي تشويقي، فكرته مأخوذة عن رواية أجنبية بعنوان "Sound Of Thunder- تأثير الفراشة".

 ويجسد أحمد أمين دور "فؤاد"، ويعمل مرشدًا سياحيًا، يسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ليدخل في مغامرات كوميدية، وتنقلب بسببها حياته رأسًا على عقب.

الاخير الفنان طه دسوقي الطرابلسي العصفورة الحلقة الثالثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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