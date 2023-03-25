تكريمًا له.. الاتحاد الأرجنتينى يطلق اسم ميسى على مركز تدريباته

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن إطلاق اسم ليونيل ميسي، قائد المنتخب على مقر تدريبات المنتخب، تكريمًا لجهوده.

وقاد ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم، في قطر 2022، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية للبطولة.

ونشر الاتحاد الأرجنتيني صورة ميسي مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني، وبجوارهما لافتة تحمل اسم: "مركز ليونيل أندريس ميسي الرياضي".

ويتواجد ليونيل ميسي رفقة المنتخب الأرجنتيني في الوقت الحالي خلال فترة التوقف الدولي والتي انطلقت يوم 20 مارس الجاري وتستمر حتى يوم 28 من الشهر نفسه.

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره منتخب بنما في مباراة ودية أقيمت أمس، بهدفين دون رد.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وكرّم الحضور المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه ببطولة كأس العالم الأخيرة، قطر 2022.

وسجل ميسي هدف الأرجنتين الثاني في المباراة، ليصل إلى 800 هدف خلال مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات.

ومثّل ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني تحت 20 عامًا ولعب له 7 مباريات وسجل 6 أهداف وصنع هدفين، وحقق كأس العالم تحت 20 عامًا كما لعب للمنتخب الأوليمبي وحقق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأوليمبية 2008 ببكين.



أما على مستوى المنتخب الأول، فأولى مشاركات ميسي الدولية مع الأرجنتين كانت مباراة ودية أمام منتخب المجر في 17 أغسطس 2005.

ومنذ ذلك الحين لعب 173 مباراة، وسجل 99 هدفًا وصنع 55 لزملائه في المنتخب.

وحقق ميسي بطولة كأس العالم، قطر 2022، بالإضافة إلى كأس أمريكا الجنوبية، كوبا أمريكا 2021، وكذلك الميدالية الفضية لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وبات ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين في بطولات كأس العالم، بعدما وصل للهدف الـ13 في المونديال بقميص التانجو في مونديال قطر الأخير.