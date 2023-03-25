السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 3 من «1000 حمد الله ع السلامة»| إغماء يسرا قبل الترحيل للنيابة

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

شهدت الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا والمذاع عبر قناة سي بي عددا من الأحداث السريعة.

وخلال الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة يسرا ومع خروجها من القسم للترحيل إلى النيابة للتحقيق معها تصاب بالإغماء وبعد إفاقتها يقوم الضابط حسام “أحمد عبد الوهاب” بتوصيلها بسيارته بدلا من سيارة الترحيلات، تذهب سماح “مايان السيد” مع علي “عنبة” إلى منزله في أحد الأحياء الأثرية وتقيم معه في المنزل دون أن يعرف أحد مكانها بينما تعيش سميحة في قلق.

وقررت النيابة بعد التحقيق إخلاء سبيل سميحة “يسرا” وسامح “ىدم الشرقاوي” من سراي النيابة ما لم تكن هناك قضايا أخرى مطلوبان على ذمتها وتخرج من النيابة مع أكرم “محمد ثروت” الذي يأتي متأخرا.

“1000 حمد الله ع السلامة” من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وشيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي وسما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف محمد ذوالفقار.

تتصل سميحة بسائق التاكسي أمين من أجل أن يأتي لها أمام النيابة من أجل أن يقلهما إلى وجهتهما الجديدة، وتطلب سميحة من أكرم أمولا تنفق منها خلال الفترة القادمة ويبدي بخلا شديدا في الرد عليها.


 وكانت سميحة حكت خلال الحلقة السابقة للضابط حسام حكايتها مرة أخرى، تطلب سميحة من الضابط حسام استخدام الهاتف والاتصال بالمحامي مصطفى طارق وتجده مغلق، تتعرض سماح لمعاكسات على كورنيش النيل وتستنجد بشهامة علي وينقذها، تحاول سميحة التقرب من الضابط حسام وإقناعه لمساعدتها مرة أخرى والاتصال "بأكرم" ويجسد دورة الفنان محمد ثروت وتطلب منه الحضور لقسم قصر النيل ويوافق على الفور كما يظهر بشكل كوميدي في الحديث والشكل والملابس.

الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة 1000 حمد الله ع السلامة حمد الله ع السلامة الحلقة 3 من مسلسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين

«شفيق» يستكمل رحلة الرجوع للماضي.. موعد الحلقة الثالثة من مسلسل «الصفارة»

منتخب البرازيل يكرم بيليه قبل انطلاق مباراة المغرب

القبض على شخصين لاتجارهما في العقاقير المخدرة بالأزبكية

مايان السيد بعد مشاركتها فى «1000 حمد الله ع السلامة»: يسرا قدوتى فى الفن

السيطرة على حريق مطعم بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

مؤمن المحمدي

ست الحبايب

أمل زيادة

عبدالسلام النابلسى.. أول من تنبأ بالكورونا..!

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون