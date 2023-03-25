الحلقة 3 من «1000 حمد الله ع السلامة»| إغماء يسرا قبل الترحيل للنيابة

شهدت الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا والمذاع عبر قناة سي بي عددا من الأحداث السريعة.

وخلال الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة يسرا ومع خروجها من القسم للترحيل إلى النيابة للتحقيق معها تصاب بالإغماء وبعد إفاقتها يقوم الضابط حسام “أحمد عبد الوهاب” بتوصيلها بسيارته بدلا من سيارة الترحيلات، تذهب سماح “مايان السيد” مع علي “عنبة” إلى منزله في أحد الأحياء الأثرية وتقيم معه في المنزل دون أن يعرف أحد مكانها بينما تعيش سميحة في قلق.

وقررت النيابة بعد التحقيق إخلاء سبيل سميحة “يسرا” وسامح “ىدم الشرقاوي” من سراي النيابة ما لم تكن هناك قضايا أخرى مطلوبان على ذمتها وتخرج من النيابة مع أكرم “محمد ثروت” الذي يأتي متأخرا.

“1000 حمد الله ع السلامة” من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وشيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي وسما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف محمد ذوالفقار.

تتصل سميحة بسائق التاكسي أمين من أجل أن يأتي لها أمام النيابة من أجل أن يقلهما إلى وجهتهما الجديدة، وتطلب سميحة من أكرم أمولا تنفق منها خلال الفترة القادمة ويبدي بخلا شديدا في الرد عليها.



وكانت سميحة حكت خلال الحلقة السابقة للضابط حسام حكايتها مرة أخرى، تطلب سميحة من الضابط حسام استخدام الهاتف والاتصال بالمحامي مصطفى طارق وتجده مغلق، تتعرض سماح لمعاكسات على كورنيش النيل وتستنجد بشهامة علي وينقذها، تحاول سميحة التقرب من الضابط حسام وإقناعه لمساعدتها مرة أخرى والاتصال "بأكرم" ويجسد دورة الفنان محمد ثروت وتطلب منه الحضور لقسم قصر النيل ويوافق على الفور كما يظهر بشكل كوميدي في الحديث والشكل والملابس.