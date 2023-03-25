منتخب البرازيل يكرم بيليه قبل انطلاق مباراة المغرب

أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بأن لاعبي "السيليساو" يستعدون لتكريم أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه قبل بداية المباراة الودية مع المنتخب المغربي.

في مواجهة المغرب، سيظهر لاعبو المنتخب البرازيلي بقمصان تحمل اسم بيليه تخليداً لذكراه، الذي توفي في ديسمبر من العام الماضي.

سيطلب الاتحاد البرازيلي من المنظمين للمباراة الودية إقامة دقيقة صمت قبل انطلاق اللقاء، وسيتم عرض صور للراحل على الشاشات الإعلانية في ملعب طنجة الكبير.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة بين المنتخبين ستقام الليلة على ملعب طنجة الكبير.

وسيلتقي المنتخب المغربي، نظيره البرازيلي، يوم الخامس والعشرين من مارس الجاري، على ستاد (ابن بطوطة) بطنجة، قبل أن يلتقي نظيره البيروفي، يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر، على ملعب (ميتروبوليتانو) بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت قائمة منتخب المغرب، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، أحمد رضا التكناوني، المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، غانم سايس، نصير مزراوي، رياض شادي،أشرف داري، جواد الياميق، عبدالكبير أبقار، يحيى عطية الله، أيوب عمراوي

خط الوسط: سفيان أمرابط،عبدالحميد الصابيري، عز الدين أوناحي، بنيامين بوشواري، بلال الخنوس، عمران لوزا، ياسين كيشتا.

خط الهجوم: حكيم زياش، عبدالصمد الزلزولي، زكرياء أبوخلال، يوسف النصيري، إبراهيم صلاح، أنس الزرزوري، وليد شديرة، عبدالرزاق حمد الله، سفيان بوفال.

وشهدت القائمة التي ضمت 30 لاعبًا، استبعاد يحيى جبران، لاعب وسط الوداد البيضاوي، وبدر بانون، مدافع نادي قطر، اللذين شاركا في المونديال، وذلك لأسباب فنية، إلى جانب سليم أملاح، الذي سيغيب بداعي الإصابة".

كما شهدت القائمة، استدعاء وجود جديدة، شادي رياض، لاعب برشلونة، وعبد الكبير عبقار، لاعب ديبورتيفو الافيس الإسباني، وياسين كيشطا، لاعب لوهافر الفرنسي، وبنيامين بوشواري، لاعب سانت إيتيان الفرنسي، وأيوب العمراوي لاعب نيس الفرنسي.