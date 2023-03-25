الحلقة 3 من مسلسل «1000 حمد الله على السلامة».. قلق «سميحة» بسبب «عنتر وعبلة»

بدأت قبل قليل، أحداث الحلقة 3 من مسلسل “1000 حمد الله على السلامة” بطولة النجمة يسرا عبر قناة سي بي سي.

الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

وكانت بداية الحلقة من خلال اتصال عبر الفيديو بين أكرم “محمد ثروت” وشقيقه الذي قدمه بيومي فؤاد ويخبره عن أزمة سميحة والقبض عليها في القسم.

تصدم سميحة الضابط بأنها قلقة على ابنتها سماح في الشارع خاصة أن معها “عنتر وعبلة” وحين يطمئنها الضابط بألا تخاف على ابنتها لوجود عنتر وعبلة معها فتقول إنها قلقة عليهم أكثر فهم عصافير.

يدور حوار كوميدي بين سماح “مايان السيد” وعلي “عنبة” حيث يحاول الوقوف بجوارها أثناء تواجدها في الشارع.

“1000 حمد الله ع السلامة” من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وشيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي وسما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف محمد ذوالفقار.

وكانت الحلقة السابقة انتهت حين، حكت سميحة للضابط حسام حكايتها مرة أخرى، تطلب سميحة من الضابط حسام استخدام الهاتف والاتصال بالمحامي مصطفى طارق وتجده مغلق، تتعرض سماح لمعاكسات على كورنيش النيل وتستنجد بشهامة علي وينقذها، تحاول سميحة التقرب من الضابط حسام وإقناعه لمساعدتها مرة أخرى والاتصال "بأكرم" ويجسد دوره الفنان محمد ثروت وتطلب منه الحضور لقسم قصر النيل ويوافق على الفور كما يظهر بشكل كوميدي في الحديث والشكل والملابس.