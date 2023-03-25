السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصومال: مقتل 3000 من الميليشيات الإرهابية خلال العمليات العسكرية الجارية

الصومال
الصومال

أكدت الحكومة الصومالية أن العمليات العسكرية الجارية، أسفرت عن مقتل أكثر من 3000 من عناصر ميليشيات الخوارج وإصابة نحو 3700 آخرين.
وقالت وزارة الدفاع الصومالية في بيان اليوم، وفق وكالة الأنباء الصومالية: إنه إلى جانب مقتل 3000 من الإرهابيين تم تحرير 70 مدينة ومنطقة خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية.
وأضافت أن العمليات العسكرية الرامية إلى تحرير الصومال من العناصر الإرهابية والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود دخلت المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن وزارة الأمن الداخلي تسعى إلى تنفيذ خطة أمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة مقديشو وتطهيرها من فلول العناصر الإرهابية التي تتحصن في بعض المديريات.

الحكومة الصومالية مليشيات مليشيات الخوارج وزارة الدفاع الجيش الصومالي

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