السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قصة وأحداث مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف

سره الباتع
سره الباتع

إشادات كبيرة تلقاها صناع وأبطال المسلسل التاريخي “سره الباتع” للمخرج خالد يوسف والمعروض حاليا ضمن السباق الرمضاني 2023 والمأخوذة عن رائعة الأديب الكبير يوسف إدريس.

ويرصد مسلسل “سره الباتع” الذي يعد أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية فترة وحقبة زمنية هامة في تاريخ مصر وهي فترة احتلال الحملة الفرنسية إلى مصر وكيف تصدى لها المقاومة الشعبية في الريف المصري.

قصة وأحداث مسلسل سره الباتع

وتضم قصة مسلسل سره الباتع الذي يضم أكثر من 60 فنان وفنانة من مصر والوطن العربي 7 قصص في أكثر من حقبة زمنية بين الماضي وقت الحملة الفرنسية على مصر والحاضر حول البحث عن سر مقام السلطان حامد.

تبدأ أحداث مسلسل سره الباتع  داخل الريف المصري في زمن الحملة الفرنسية والمقاومة الشعبية كما تبدأ الأحداث في العصر الحالي حول بحث “حامد” الذي يجسد دوره النجم أحمد فهمي، عن سر السلطان وأضرحته التي تملأ البلاد ويجد مخطوطة قديمة باللغة الفرنسية يساعده في فك طلاسمها الخبير يوسف إسكندر الذي يجسد دوره الفنان محمود قابيل بمساعدة المرشدة السياحية سارة التي تجسد دورها النجمة ريم مصطفى.

أبطال وصناع مسلسل سره الباتع

وتضم قائمة أبطال مسلسل “سره الباتع" أكثر من 60 فنان وفنانة من مصر والوطن العربي وجاءت قائمة أبطال العمل كالتالي:

  • النجم أحمد فهمي
  • النجمة ريم مصطفى
  • النجم أحمد السعدني
  • النجمة حنان مطاوع
  • النجم حسين فهمي
  • النجمة نجلاء بدر
  • النجم عمرو عبدالجليل
  • النجم صلاح عبدالله
  • النجمة هالة صدقى
  • النجم أحمد عبدالعزيز
  • الفنان أحمد وفيق
  • الفنانة منة فضالي
  • الفنان محمود قابيل
  • الفنانة عايدة رياض
  • الفنان خالد سرحان
  • الفنان مصطفى درويش
  • الفنان علاء حسني
  • الفنانة ناهد رشدي
  • الفنان أيمن عزب
  • الفنان أيمن الشيوي
  • الفنان مفيد عاشور
  • الفنان مجدي فكري
  • الفنان محمد الصاوي
  • الفنانة ميسرة
  • الفنان صبري عبد المنعم
  • الفنان عمر زهران
  • الفنان خالد طلعت
  • الفنان شريف حلمي
  • الفنان محمود عزت
  • الفنانة عفاف مصطفى
  • الفنانة هايدي سليم
  • خالد أنور
  • هدي الاتربي
  • ميدو عادل
  • إسلام حافظ
  • رشا بن معاوية
  • شريف حافظ
  • تسنيم هاني
  • ميدو ماهر
  • الفت عمر
  • سلمي جلال
  • عمرو موسي
  • فاروق خالد
  • عمرو عمروسي
  • محمود عزازي
  • محمود الشرقاوي
  • عمرو علاء
  • محمد حسن
  • أحمد فريد
  • المطرب مالك.

النجوم العرب

  • شمس الكويتية 
  • التونسية رانيا التومي
  • السوري نضال نجم
  • المسلسل من تأليف وإخراج خالد يوسف
  • إنتاج شركة سينرجي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

قنوات عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع على مدار أيام شهر رمضان المبارك عبر قناتي ON الفضائية وقناة الحياة بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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