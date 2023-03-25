السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الصورة الأولى لورشة كتابة مسلسل «الصفارة» من بطولة أحمد أمين

ورشة كتابة مسلسل
ورشة كتابة مسلسل الصفارة

نشر محمود عزت أحد المشاركين في كتابة مسلسل "الصفارة" الذى يعرض فى رمضان 2023 بطولة الفنان أحمد أمين، صورة لجميع أعضاء ورشة كتابة المسلسل.

 

وقال محمود عزت فى منشور له على فيس بوك: «مبسوط جدًا إن أول عمل ليا في رمضان يكون مع أحمد أمين وإني أشارك في كتابة الصفارة مع الأساتذة سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش وطبعًا بدعم وترتيب الأستاذ خالد عبده.. ينقصنا في الصورة المخرج علاء إسماعيل، اللي كان موجود ومشارك في كل مراحل الكتابة من البداية».

 

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى إم سي.

تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفًا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

 

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.

 

يتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان أحمد أمين  في 3 أغانٍ جديدة بمسلسل "الصفارة" المنافس في دراما رمضان.

 

الأغنية الأولى هي تتر مسلسل "الصفارة" الذى يعرض حصريًا على قناة "dmc"، بالمشاركة مع الفنان هشام عباس، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد الكينج والأغنية الثانية بعنوان "اللى يحب بابا" ألحان عزيز الشافعى أيضًا وتوزيع تومة، وهناك أغنية ثالثة أيضًا ستعرض داخل سياق أحداث المسلسل ألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وهى بعنوان "القرشين".

الشاعر تامر حسين الاساتذة المشاركي الفنان أحمد أمين الفنان هشام عباس الطرابلسي الف الصفارة

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