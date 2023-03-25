مراسل «القاهرة الإخبارية»: ماكرون طالب قوات الشرطة بضبط النفس مع المتظاهرين

كشف خالد شقير مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، عن تداعيات التظاهرات في فرنسا، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، ورد فرنسا على مطالبات حقوق الإنسان بوقف العنف ضد المتظاهرين.

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» إن الرد الفرنسي تمثل في إجابة الرئيس إيمانويل ماكرون على أحد الصحفيين الذي طالبه بإدانة أعمال العنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة، مشيرًا إلى أن ماكرون لم يساوِ بين عنف المتظاهرين وقوات الشرطة.

وتابع: «ماكرون طالب قوات الشرطة بأهمية ضبط النفس، كما أدان العمليات التي تستهدف قوات الشرطة»، موضحًا أن الإعلام الفرنسي تحدث عن أن رد ماكرون لا يساوي بين القوات الفرنسية التي تستخدم العنف وبين المتظاهرين الذين يلقون الحجارة التي أصابت عشرات من ضباط الشرطة.

وأشار شقير إلى أن رئيس شرطة باريس انتقد بعض الأحاديث الجانبية التي تم تسريبها من بعض ضباط الشرطة والتي تطالب القوات بأهمية استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين، مؤكدًا أن قوات الشرطة ستحقق في هذا الأمر.