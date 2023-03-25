السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إصابة لاعب فيتنامي بعد احتفاله على طريقة كريستيانو رونالدو (فيديو)

إصابة لاعب فيتنامي
إصابة لاعب فيتنامي حاول تقليد احتفال رونالدو

تسبب الاحتفال الشهير الذي يقوم به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي واللاعب السابق لكل من ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، عقب إحرازه الأهداف، في إصابة لاعب كرة قدم فيتنامي، حاول تقليد احتفاله خلال مباراة لكرة القدم في إحدى الدوريات المحلية في البلاد، لينتهى به المطاف في المستشفى.

وبعد تسجيله هدفًا، قرر تران هونج كين، لاعب نادي فيتيل لكرة القدم، بتقليد احتفال كريستيانو رونالدو الشهير، خلال إحدى مباريات المسابقات السنية تحت 17 عامًا في فيتنام، لكنه نفذها بشكل خاطئ.

ركض اللاعب الشاب إلى خط التماس لأداء احتفال كريستيانو رونالدو لكنه هبط بشكل غير جيد، الأمر الذي أدى إلى إصابته بتمزق في أربطة ركبته اليسرى.

احتفال رونالدو والذي تم تسجيله كعلامة تجارية "si!"، وهي كلمة إسبانية تعني "نعم!" – ويقوم النجم البرتغالي بأداءها تعبيرًا عن فرحته بتسجيل الأهداف.

وبعدها سرعان ما شوهد اللاعب الشاب وهو يعرج وبعد بضع دقائق، تم إخراجه من الأرض على نقالة، لينتقل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

 

كريستيانو رونالدو النصر السعودي تران هونج كين فيتنام مانشستر يونايتد

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