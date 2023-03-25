السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس سنورس بالفيوم يشرف على حملات سحب تراكمات مياه الأمطار (صور)

رئيس مركز ومدينة
رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم حملات مستمرة لسحب تراكمات مي

أشرف المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، اليوم، على أعمال شفط مياه الأمطار من المناطق المنخفضة التي تجمعت بها بعدة طرق وميادين وشوارع مدينة سنورس، بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال رئيس مركز ومدينة سنورس: «منذ الصباح ونقوم بعملية شفط وسحب المياه من الشوارع في ظل موجة الطقس المفاجئة حرصاً على سلامة المنازل والمحال التجارية، وتيسيراً لحركة المرور والسير، بحضور الجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية لمركز سنورس والعاملين بأقسام النظافة وتحسين البيئة والحملة الميكانيكية والإشغالات».

وأضاف رئيس المركز أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فإنه تم منذ أمس الجمعة وحتى تلك اللحظة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر، والتأكد من جاهزية المعدات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، كما يتم تنفيذ حملات متابعة ميدانية بالمدينة وقرى المركز لمواجهة أي طارئ.

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رئيس مركز ومدينة سنورس الفيوم حملات مستمرة لسحب تراكمات مياه الأمطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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