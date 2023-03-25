ديكورات مبتكرة لمائدة رمضان 2023.. بياضات وفوانيس ملونة

تعبر المائدة هي الركن الرئيسي الذي يجتمع عليه الأشخاص لتناول الطعام خلال شهر رمضان الكريم، وتزينيها يعد من الأمور المميزة لدى بعض الأشخاص بل تختار بعض الأدوات التى تساعدها على ذلك بعناية ليخرج في النهاية شكل مائدة مميز للغاية.

ووفقًا لموقع "hindustantimes"، نقدم أفكار لديكور الطاولة.

المفارش الملونة

في حين أن المفارش ليست ضرورية، لكنها تعد طريقة رائعة لتجميل طاولات العشاء، خاصة الملونة منها والتى عليها رسومات رمضان والشخصيات الكرتونية الأساسية، استخدم مفارش مستطيلة أو مربعة أو مستديرة أو بيضاوية بدلاً من مفارش المائدة للوجبات غير الرسمية. يمكنك أيضًا وضع واحدة أسفل القطعة المركزية إذا احتاجت إلى لمسة إضافية.

شموع

اضبط الحالة المزاجية عن طريق إضاءة الشموع ووضعها على طاولتك، ستستمر الشموع الطويلة أو الشمعدانات طوال الوجبة بأكملها ، لكن تأكد من أنها غير معطرة. لا تريد أن تتداخل الشموع مع الرائحة السارة للطعام.

الجرار الزجاجية

املأ البرطمانات الزجاجية بالخرز أو الحلوى أو الأضواء الخيطية أو الزهور أو الحلي الصغيرة التي تناسب موضوعك، مثل الأصداف البحرية لتناول عشاء المأكولات البحرية أو الحلي لعيد الميلاد، أو التمر بمناسبة الشهر الكريم.

أوعية الفاكهة

هل تريد ديكور طاولة غير رسمي لمطبخك؟، وعاء الفاكهة هو الخيار الأمثل!، اختر وعاءًا عصريًا من الخيزران أو الرخام واملأه بالموز والكرز والكمثرى والبرتقال والتفاح، نتيجة لذلك، قد تأكل عائلتك أكثر صحية!.

زجاجات نبيذ

يمكن إعادة استخدام زجاجات النبيذ الفارغة كديكور للمائدة، ضع ملصقات على الجزء الخارجي من الزجاجات الشفافة وزين الداخل بأضواء متلألئة، يبدو أفضل إذا كنت تستخدم ارتفاعات مختلفة متداخلة في منتصف الطاولة.

الفوانيس

هل تقدم فناء جلوس في مطعمك؟ أضئ الليل بالفوانيس الصغيرة على كل طاولة. يمكنك أيضًا تعليق الفوانيس فوق الطاولات إذا توفرت لديك المساحة، هذا المظهر رائع أيضًا لحفلات الزفاف الريفية في الأماكن الخارجية.

إطارات الصور

تُعد إطارات الصور ديكورات طاولة رائعة لبعض الشخصيات المفضلة للأطفال في رمضان.

زهور

الزهور هي دائمًا زينة مائدة جميلة للحفلات، رتبهم في مزهريات أنيقة، أو ضعهم ببراعة حول القطعة المركزية، بالنسبة لحفل الزفاف.

نباتات الأصص

اجلب الأماكن الخارجية الرائعة إلى طاولاتك من خلال تزيينها بالنباتات النضرة . تعتبر نباتات العنكبوت وزنابق السلام من النباتات الداخلية الرائعة ومن المؤكد أنها ستبعث الحياة في مكان تناول إفطار رمضان.

شرائط

ستبدو طاولاتك مثل الهدايا التي تنتظر فتحها إذا ربطت بضعة أقواس، امسك الأواني الفضية بشريط ملون أو استخدمها كلكنات على الكراسي.