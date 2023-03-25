«أوقاف الأقصر»: بيع 123 صك إطعام بالإدارات المختلفة حتى الآن

تواصل مديرية أوقاف الأقصر برئاسة الشيخ سيد محمد عبدالدايم العمل بمشروع صكوك الإطعام لعام 1444هـ/ 2023م، حيث نجحت الإدارات المختلفة التابعة للمديرية في بيع عدد من صكوك الإطعام، بينما لم تتمكن إدارات أخرى من بيع أي كميات.

وأوضحت مديرية أوقاف الأقصر، في بيان، أن الإدارات التي نجحت في بيع صكوك الإطعام، هي: الزينية ببيع عدد 33 صكًا بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، وأصفون ببيع عدد 30 صكًا بقيادة الشيخ إبراهيم سيد عبدالرحيم.

كما نحجت إدارة أوقاف القرنة ببيع عدد 25 صكًا بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان، وإدارة أوقاف النمسا ببيع 25 صكوك بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلي أحمد، إدارة أوقاف بندر الأقصر ببيع 7 صكوك بقيادة الشيخ سمير محمد خليل، وإدارة أوقاف إسنا ببيع عدد 3 صكوك بقيادة الشيخ حسن الأمير.

وتابعت مديرية أوقاف الأقصر أن الإدارات التى لم تقم ببيع أى صكوك إطعام هي: إدارة أوقاف كومير، وإدارة أوقاف أرمنت، وإدارة أوقاف البياضية، وإدارة أوقاف الطود.

ولفتت أوقاف الأقصر إلى أن وصل إجمالى عدد صكوك الإطعام التى تم بيعها على مستوى إدارات المديرية السالف ذكرها حتى الوقت الحالي 123 صك إطعام.