السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الأقصر»: بيع 123 صك إطعام بالإدارات المختلفة حتى الآن

ارشيفية
ارشيفية

تواصل مديرية أوقاف الأقصر برئاسة الشيخ سيد محمد عبدالدايم العمل بمشروع صكوك الإطعام لعام 1444هـ/ 2023م، حيث نجحت الإدارات المختلفة التابعة للمديرية في بيع عدد من صكوك الإطعام، بينما لم تتمكن إدارات أخرى من بيع أي كميات.

وأوضحت مديرية أوقاف الأقصر، في بيان، أن الإدارات التي نجحت في بيع صكوك الإطعام، هي: الزينية ببيع عدد 33 صكًا بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، وأصفون ببيع عدد 30 صكًا بقيادة الشيخ إبراهيم سيد عبدالرحيم.

كما نحجت إدارة أوقاف القرنة ببيع عدد 25 صكًا بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان، وإدارة أوقاف النمسا ببيع 25 صكوك بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلي أحمد، إدارة أوقاف بندر الأقصر ببيع  7 صكوك بقيادة الشيخ سمير محمد خليل، وإدارة أوقاف إسنا ببيع عدد 3 صكوك بقيادة الشيخ حسن الأمير.

وتابعت مديرية أوقاف الأقصر أن الإدارات التى لم تقم ببيع أى صكوك إطعام هي: إدارة أوقاف كومير، وإدارة أوقاف أرمنت، وإدارة أوقاف البياضية، وإدارة أوقاف الطود.
ولفتت أوقاف الأقصر إلى أن وصل إجمالى عدد صكوك الإطعام التى تم بيعها على مستوى إدارات المديرية السالف ذكرها حتى الوقت الحالي 123 صك إطعام.

الأقصر صكوك الإطعام الأسر الأولى بالرعاية 11منفذ الإدارات التابعة لأوقاف الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن: الدولة بصدد إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2023

أخبار الظهيرة|«الأرصاد» تحذر من التقلبات الجوية.. والحكم على شيرين عبدالوهاب فى قضية «روتانا»

المشدد 3 سنوات لعامل نظافة تعدى على سيدة بمدينة نصر

حقوق الإنسان أولًا.. «جعفر العمدة» يكشف معالم تطوير مركز إصلاح وادى النطرون

تقرير: رفع الفائدة سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الأمريكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون