مصرع 7 أشخاص وانقطاع الكهرباء جراء إعصار قوى فى ولايتين أمريكيتين

لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، ودمرت عشرات المباني وانقطع التيار الكهربائي عن آلاف السكان في ولايتي ميسيسيبي وألاباما الأمريكيتين أمس جراء تعرضهما لطقس عاصف وإعصار قوي.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية - في بيان نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية صباح اليوم السبت - أن إعصارًا تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرق مدينة جاكسون في ولاية "ميسيسيبي"، كما أبلغت المدن الريفية في سيلفر سيتي ورولينج فورك عن الدمار، حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلاً في الساعة (113 كم / ساعة) دون أن يضعف، متجها نحو ولاية ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.

حدوث أضرار جسيمة للمنازل والشركات والمركبات

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية تنبيهًا لتحذير السكان قالت خلاله "أنت في وضع يهدد حياتك.. الحطام المتطاير قد يكون مميتًا لمن يُشاهدونها وهم دون مأوى، سيتم تدمير المنازل المتنقلة.. من المحتمل حدوث أضرار جسيمة للمنازل والشركات والمركبات ومن المحتمل حدوث تدمير كامل".