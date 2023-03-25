ملحن يتصالح مع شقيقين اعتديا عليه فى حدائق الأهرام

تعرض الملحن محمود الخيامي لاعتداء على يدد اثنين من جيرانه، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، في منطقة حدائق الأهرام، ما دفعه لاستدعاء شرطة النجدة، إلا أن الخلاف انتهى بينهم بالتصالح.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من الملحن محمود الخيامي أفاد فيه بتعرضه لاعتداء على يد شخصين، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وذكر الملحن أن شقيقين يقيمان بالعقار الذي يسكن به، اعتديا عليه بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، مما أسفر عن إصابته بجروح.

وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تصالح الملحن مع الشقيقين، ونشر عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك": "الحمد لله تم التصالح بغض النظر عن ما بدر، ربنا بيقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ربنا يجعلنا من المحسنين، وف الأول والآخر إحنا جيران، وشكرًا لكل اللي سأل عليا وحاول يتواصل معايا أنا كنت ف حالة سيئة".