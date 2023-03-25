بينهم 3 أطفال.. إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 11 شخصًا بينهم 3 أطفال، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة «ميكروباص» بعمود إنارة أمام كوبري عدلي منصور بمدينة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم سيارة «ميكروباص» بعمود إنارة أمام كوبري عدلي منصور بمدينة بني سويف، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 5 سيارات تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم حمادة موسى شحاتة، 43 سنة، ومحمد فؤاد عثمان، 60 سنة، حنان محمود محمد، 42 سنة، شادية ربيع عبدالتواب، 5 سنوات، وشقيقها «حمادة»، 5 سنوات، محمد مصطفى جابر، 27 سنة، وشقيقته «ناهد» 32 سنة، فتحية عبود قرنى، 35 سنة، أحمد ذكى محمد، 3 سنوات، وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات، وأحمد سيد أحمد، 35 سنة، مصابًا بكدمات بالصدر، وهبه مصطفي جابر، 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.