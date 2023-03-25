السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بينهم 3 أطفال.. إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم ببنى سويف

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 11 شخصًا بينهم 3 أطفال، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة «ميكروباص» بعمود إنارة أمام كوبري عدلي منصور بمدينة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم سيارة «ميكروباص» بعمود إنارة أمام كوبري عدلي منصور بمدينة بني سويف، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 5 سيارات تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم حمادة موسى شحاتة، 43 سنة، ومحمد فؤاد عثمان، 60 سنة، حنان محمود محمد، 42 سنة، شادية ربيع عبدالتواب، 5 سنوات، وشقيقها «حمادة»، 5 سنوات، محمد مصطفى جابر، 27 سنة، وشقيقته «ناهد» 32 سنة، فتحية عبود قرنى، 35 سنة، أحمد ذكى محمد، 3 سنوات، وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات، وأحمد سيد أحمد، 35 سنة، مصابًا بكدمات بالصدر، وهبه مصطفي جابر، 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

الفحوصات الطبية اللازمة اللواء أسامة حلمي بني سويف حركة المرور تصادم سيارة ميكروباص سيارة ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

حبس متهم بترويج المواد المخدرة فى القطامية 4 أيام

سيول وأمطار رعدية.. طوارئ بـ«الرى» للمواجهة

اليوم.. 38 رحلة طيران سياحى تصل مرسى علم على متنها 6 آلاف راكب

بينهم 3 أطفال.. إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم ببنى سويف

متابعة الرئيس السيسى لتطوير طرق ومحاور القاهرة تتصدر اهتمامات الصحف

الأرصاد تحذر: أمطار جديدة وثلوج فى هذه المناطق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس