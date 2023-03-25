«الأعلى للثقافة» يُنظم ندوة حول «الثقافة الرمضانية وتعميق مفاهيم التعايش»

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "الثقافة الرمضانية وتعميق مفاهيم التعايش والتسامح" التي تنظمها لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس بالتعاون مع قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، وذلك في تمام التاسعة من مساء يوم الخميس، 13 أبريل، ببيت السناري.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور عبدالغني هندي، مدرس الحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر- عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، ويشارك فيها وفقا للترتيب الألفبائى كل: من الدكتور أحمد المشد، نائب مدير الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، المستشار أيمن فؤاد، رئيس محكمة الإستئناف عضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، وعبدالله عبدالله سلامة، باحث بمشيخة الأزهر الشريف، والدكتور عبدالوهاب جودة، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتورة هدى زكريا، أستاذ بكلية الآداب جامعة الزقازيق.

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

وكان المجلس الأعلى للثقافة، قد أقام حفل تكريم الفائزين في مسابقة لجنة المسرح "النصوص والدراسات النقدية المسرحية"، والذي نظمته لجنة المسرح بالمجلس في فرعي الدراسات النقدية والنصوص المسرحية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.