السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتابع جهود رفع تجمعات مياه الأمطار

رفع تجمعات مياه الأمطار
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في الساعات الأولى من اليوم السبت جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بعدد من مدن المحافظة منها مدينة  مرسى مطروح و برانى والسلوم والحمام والعلمين، والتى شهدت سقوط أمطار رعدية غزيرة  وتجمعات مياه، مع الإسراع فى رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلى مطروح الإسكندرية . 

جاء ذلك ذلك لتيسير حركة المواصلات مع الدفع بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالتعاون مع سيارات مجالس المدن ومعدات وسيارات شفط وسحب المياه من الشوارع والطرق الداخلية ورفع تجمعات مياه الامطار بها . 

وأكد محافظ مطروح استمرار الاستعداد والجاهزية لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتقليل كافة الآثار الناجمة عنها موجها بالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة مع جميع غرف عمليات مراكز المدن والقطاعات الخدمية المعنية خاصة شركتي الكهرباء والمياه والرد على جميع البلاغات للسيطرة على أي حادث طارئ فى حينه.

رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بمطروح
الجهات المعنية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمطار رعدية غزيرة تجمعات مياه الأمطار حالة عدم الاستقرار رفع تجمعات مياه الأمطار

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وائل لطفي

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