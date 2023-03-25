تصفيات أمم أوروبا.. هاتريك لوكاكو يقود بلجيكا لاكتساح السويد بثلاثية

نجح روميلو لوكاكو، مهاجم منتخب بلجيكا في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" ليقود منتخب بلاده للفوز على السويد بثلاثية نظيفة، في تصفيات يورو 2024.

وأقيمت مباراة السويد ضد بلجيكا على ملعب "فريندز أرينا" في الجولة الأولى للمجموعة السادسة بتصفيات يورو 2024.

وسجل لوكاكو 3 أهداف (هاتريك) في شباك السويد خلال الدقائق 35 و49 و83.

وفي المجموعة ذاتها، فاز منتخب النمسا على نظيره الأذربيجاني بأربعة أهداف لهدف.

وتقاسم منتخبا النمسا وبلجيكا الصدارة برصيد 3 نقاط لكل منتخب في ترتيب المجموعة السادسة.