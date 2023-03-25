السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تصفيات أمم أوروبا.. فرنسا تسحق هولندا برباعية في ليلة تألق مبابي

فرنسا وهولندا
فرنسا وهولندا

حقق منتخب فرنسا فوزا كبيرا على نظيره الهولندي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

افتتح أنطوان جريزمان التسجيل في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الأول قبل أن يضيف دايوت أوباميكانو هدف المنتخب الفرنسي الثاني في الدقيقة 8.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفين بقميص منتخب بلاده في شباك الطواحين الهولندية بالدقيقتين 21،88 على الترتيب، في أول ظهور لمبابي بشارة القيادة.

وحصد منتخب فرنسا أول 3 نقاط في المجموعة الثانية التي تضم اليونان وأيرلندا وجبل طارق.

منتخب فرنسا منتخب هولندا تصفيات امم اوروبا 2024 الفرنسى كيليان مبابي

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