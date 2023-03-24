الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

علي معلول والجزيري أساسيان في تشكيل تونس أمام ليبيا

علي معلول
علي معلول

يتواجد الثنائي علي معلول وسيف الدين الجزيري، لاعبا الأهلي والزمالك في التشكيل الأساسي لمنتخب تونس أمام ليبيا.

وأعلن جلال قادري مدرب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة ليبيا بعد قليل.

وشهد تشكيل تونس البدء بـ علي معلول ظهير أيسر الأهلي كأساسي.

وجاء تشكيل منتخب تونس على النحو الآتي:

حارس: أيمن دحمان.

خط الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – منتصر طالبي – علي معلول.

خط الوسط: عيسى العيدوني – إلياس سخيري.

أمامهما: فراس بن العربي – جنبعل مجبري – يوسف لمساكني.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وخلف غينيا الإستوائية المتقدمة حاليا على بوتسوانا بهدف، فيما تحتل ليبيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

على معلول سيف الدين الجزيري منتخب تونس منتخب ليبيا تصفيات أمم إفريقيا 2023

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