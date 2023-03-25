إفطار الحليم وشوارع مزدحم.. كيف تحتفل الهند بقدوم شهر رمضان المبارك؟

سلطت صحيفة “أنديا توداي”، الضوء على استقبال الهند شهر رمضان الاحتفالات الهندية والطقوس الغربية بقدوم شهر رمضان، مشيرة إلى أن شهر رمضان شهر مقدس يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويقع في الشهر التاسع من التقويم الإسلامي الهجري، ويمارس فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم طقوسا مختلفة عن بعضها.

وبحسب الصحيفة الهندية، ففي شهر رمضان الذي يعتبر وقت الصيام والصلاة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وخلال هذا الشهر يصوم المسلمون من شروق الشمس إلى غروبها، ويمتنعون عن الطعام والشراب كوسيلة لتطهير الروح وتقوية ارتباطهم بالله، كما يعتبر شهر رمضان من أقدس الشهور في الإسلام، انه وقت التجديد الروحي والكرم والمجتمع.

احتفالات وطقوس هندية في رمضان

وخلال الشهر الكريم ، تتجمع جحافل من الطهاة في المطاعم والمخازن وأكشاك الشوارع لقضاء ساعات في هرس العصيدة اللذيذة من لحم الضأن والقمح والتوابل، وذلك في وقت الإفطار العائلية مع بداية شهر المبارك.

وفي حيدر آباد الهندية، فقد تمتلئ الشوارع بالعشرات من المطاعم والمخازن بالعمال، الذين بدأوا العمل لطهي كميات كبيرة من "الحليم" وهو طبق شهير يشبه العصيدة يتم الاستمتاع به في جميع أنحاء العالم الإسلامي ولكنه محبوب بشكل خاص في حيدر أباد خلال شهر رمضان، كما انه يصبح عنصرا أساسيا في وجبة الإفطار.

ووفقا للصحيفة الهندية، فقد يقوم الطهاة يوميًا في الشوارع والمطاعم في حيدر آباد بحوالي طنين من الطبق يوميًا خلال الشهر الكريم، كما يشارك في العمل في المطعم، وفي كثير من المطاعم الأخرى، هو جهد جماعي، تقوم جحافل من الطهاة بإعداد الحطب، وفرم لحم الضأن، وطحن القمح، والعدس، وتنظيف الأعشاب والفلفل الحار، وتصفية بتلات الورد ، وسحق الهال، وقطع لحاء القرفة، والتوابل والمكونات الأخرى الجاهزة من قبل تتراكم كل شيء في أفران الباتي أو الطين أو الطوب المزودة بمراجل ضخمة.

الاحتفالات الرمضانية في الشوارع الهندية

ومع غروب الشمس، تتحول الشوارع في رمضان بموجة جديدة من الازدحام، حيث يتم إغلاق الطريق الذي عادة ما يكون مزدحمًا بالمرور حول النصب التذكاري والمسجد “Charminar” الشهير للسماح للمشاة بالاستمتاع، في وقت واحد تقريبًا ، تنبثق آلاف الأكشاك لبيع كل شيء احتفاليًا، والتي من بينها الأساور المتلألئة، والجرار الصغيرة من العطور ، والساري الملون ، والأناركاليس المطرزة.