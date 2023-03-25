رولا عادل: ترجمات الأدب الروسى ضرورة توازى الإبداعات الجديدة

يصدرقريبًا عن دار العين للنشر والتوزيع عمل كلاسيكي مترجم إلى العربية للمرة الأولى، عن الروسية للكاتبة الصحفية والمترجمة الشابة رولا عادل، والذي يأتي ضمن مشروعها في ترجمة كلاسكيات الأدب الروسي من اللغة الروسي.

وقالت الكاتبة الصحفية والمترجمة الشابة رولا عادل لـ«الدستور»: «أنا مشروعي في ترجمة كلاسكيات الأب الروسي نابع أولًا لتخرجي من كلية الألسن قسم اللغة الروسية، والمشروع بدأ من قراءاتي اللي اكتشفت فيها أن الأدب الروسي بحر من كنوز الأدب، وما ترجم قليل جدًا، ذلك تحت دعوى أن هذه أهم ترجمات المؤلفين المشهورين».

وتابعت «عادل»: «في رأيي لا يوجد أدب غير مهم، هناك أدب مشهور، وأدب لم يحالفه حظ الشهرة لأسباب مختلفة، فالأدب الذي لم يترجم بعد لا يقل أهمية بأية حال، وهناك مؤلفين أنا أول من ترجم لهم مثل نيكولاي نيكراسوف».

وأرجعت السبب في الفجوة ما بين ما يتم ترجمته وما يتم إبداعة إلى أن هذا له علاقة بتحديد ما يتم ترجمته أو لًا، في حين أن اختلاف المحتوى مطلوب.

وأشارت إلى أنه في مجموعة "سخط" للكاتب الروسي ألكسندر كوبرين، أبرزت جانب من الأدب الروسي الذي يتناول البروليتارية والأزمات السياسية، إلى جانب أنني ترجمت قصة "الضرورة" لڤلاديمير كورولينكو، والتي تتحدث عن الأقدار وكون الإنسان مسير أو مخير.

ولفتت عادل إلى أن الأدب الروسي ليس بالضرورة أن يكون تناوله متوقف عند الجوانب النفسية كما هو مشاع.

المشروع صدر منه «بابا ياجا - حكايات روسية شعبية»، وقد حصد جائزة أفضل كتاب مترحم مصنف أدب الطفل من المركز القومي للترجمة 2019، و «روزا»، و«سخط والثلاثة» صدروا عن دار «كتوبيا».

أما عن نوڤيلا «يهوذا» للروسي يونيد آندرييڤ، فقد صدرت عن دار «المحروسة»، والكتاب الخامس سيكون رواية روسية تاريخية مع دار العين.