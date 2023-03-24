الحلقة الثانية من مسلسل «عملة نادرة».. الميراث يدفع أحمد عيد لقتل زوج نيللي كريم

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل عملة نادرة التي تخوض بطولته النجم نيللي كريم، ويستقبل عبد الجبار الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، خبر وفاة بلال بهدوء وحكمة، يخيم الحزن على قلب نادرة، يحاول مسعود إخفاء جريمته.

وكان حسن أبو عصاية "كمال أبو رية" قد ذهب لسبوع يوسف بن زياد وطلب من عبد الجبار يد ابنته "ندى موسى" لابنه عصام، ولكن واجه عبد الجبار ابنته ورفض رفضًا تامًا.

وبعد قتل ابنه بلال دب الشك في قلب عبد الجبار أن القاتل هو حسين أبو عصاية، كما شعر مسعود "أحمد عيد" بالذنب بسبب قتله لأخيه، واتهم والده عبد الجبار بأنه السبب في ذلك بسبب ظلمه لهم وتوريث أخيه بلال 50 فداناً علي البحر ممكن جعل الشيطان يدخل بينهم.

واجتمعت سكينة التي تقوم بدروها الفنانة الكبيرة "فريدة سيف النصر" بأولادها وزوجها عبد الجبار "جمال سليمان" حتى يتفقوا على إعادة الخمسين فدان الذي كتبها باسم ولده بلال "علي الطيب" قبل موته وبعد العديد من المناقشات دون أن يلفظ عبد الجبار بكلمة تطلب منه سكينة الحديث فيرد أن الأرض ستصبح ليوسف ابن بلال بعدما يصبح 21 عامًا وسيتولى هو الولاية حتى يتم هذه السن.

قصة مسلسل "عملة نادرة"

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعًا ذكوريًا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.